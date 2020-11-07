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مستشار وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة وسيئة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:42 - 07 نوفمبر 2020
كورونا كورونا
تقارير
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أعرب مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة عن قلقه من وجود اصابات بفيروس كورونا بحالات حرجة لذوي الفئات العمرية الشابة، واصفا الحالة الوبائية في القطاع "بالصعبة" و"السيئة".

وقال أبو وردة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن قطاع غزة سجل ارتفاعا ملحوظا في الحالات المصابة بكورونا، ووصفت حالة الذين تتراوح أعدادهم ما بين 20-60 مصابا في المستشفى الأوروبي بين المتوسطة والحرجة.

وأوضح أبو وردة، أنه تم تجهيز المستشفى الأوروبي برفح لاستقبال الحالات المصابة بكورونا فقط، خاصة مع تفاقم الحالة الوبائية في القطاع، بالإضافة إلى أنه يتم أيضا تجهيز أقسام كورونا في كل مستشفى بالقطاع، تحسبا من خروج الوضع عن السيطرة.

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