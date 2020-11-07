ترامب يحذر بايدن بشأن إعلان فوزه بالانتخابات

حذر الرئيس الحالي ومرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، من إعلان فوزه، قائلاً :"إن بإمكانه فعل المثل".

جاء ذلك في تغريدة على تويتر بعيد إعلان بايدن، فجر السبت، أن جميع المؤشرات تؤكد فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب في التغريدة: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ ويعلن فوزه بالرئاسة. يمكنني إعلان فوزي أيضا".

وتابع: "الإجراءات القانونية بدأت للتو".

وأعلن بايدن، أن جميع المؤشرات من عملية فرز الأصوات الجارية في الولايات المتأرجحة تؤكد فوزي برئاسة الولايات المتحدة.

وقال بايدن، فجر السبت، في كلمة إن "الأرقام تخبرنا أمرا واقعا وواضحا، سنفوز في هذا السباق. ما تزال الأصوات المؤيدة لنا تتزايد، سنهزم ترامب بفارق أكثر من 4 ملايين صوت، وسيتسع هذا الهامش أيضا".

وسبق أن شكك ترامب بنزاهة الانتخابات وطالب بوقف فرز الأصوات، معتبراً أن أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات باطلاً.

وقال أيضاً إن هناك أدلة كثيرة على حدوث تزوير في الانتخابات.

وحتى الآن لم تحسم بعد نتائج الانتخابات، حيث ما يزال هناك 5 ولايات لم تكمل فرز الأصوات، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا (جميعها متقدم فيها بايدن) ونورث كارولينا وآلاسكا (متقدم فيهما ترامب).

ويحتاج بايدن لستة أصوات في المجمع الرئاسي لحسم فوزه بالانتخابات، حيث حصل حتى الآن على 264، فيما حصل ترامب على 214.