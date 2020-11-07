الصحة : وفاة و431 إصابة بـ"كورونا" بمحافظات الوطن أكثر من نصفها بغزة

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاة، و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و438 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت لمواطنة (70 عاما) من برقين بمحافظة جنين.

وأضافت ان الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (6)، نابلس (62)، بيت لحم (44)، قلقيلية (6)، رام الله والبيرة (13)، جنين (20)، أريحا والأغوار (3)، سلفيت (10)، طولكرم (9)، طوباس (5)، قطاع غزة (250)، ضواحي القدس (3)، مشيرة إلى انه تم إجراء 2895 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (51)، جنين (28)، نابلس (19)، طولكرم (18)، ضواحي القدس (93)، سلفيت (22)، طوباس (4)، قطاع غزة (203).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.