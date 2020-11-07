الشعبية تمنح شركة جوال فرصة للاستجابة للمطالب ..وهذا ما طالبت به!

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت 7/11/2020 شركة جوال إلى الإسراع العاجل في تنفيذ ما تم المطالبة به والمتمثل بتقديم العروض للمواطنين .

وقالت الشعبية خلال بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه ان قيادة الجبهة عقدت لقاءً مع مدير شركة جوال في غزة ، وقدمت خلاله مجموعة من المطالب الهادفة لوقف سياسة استغلال المواطنين، بما فيها تخفيض أسعار المكالمات، وتقديم حزم اتصالات لدعم المجتمع وخصوصاً الفئات المهمشة والفقيرة.

وبينت الشعبية ان الاجتماع جاء بعد تلقي قيادة الجبهة اتصالات مكثفة من مسئولي الشركة تبدي استعدادها وجاهزيتها للحوار حول المطالب..

وفيما يلي مطالب الشعبية لشركة جوال والمتمثل بتقديم العروض التالية:

أ‌. عرض ( 250 دقيقة + 50 رسالة + 200 ميجا) بسعر 10 شيكل.

ب‌.عرض ( 500 دقيقة + 100 رسالة + 400 ميجا) بسعر 20 شيكل.

ت‌.عرض ( 750 دقيقة + 200 رسالة + 600 ميجا) بسعر 30 شيكل.

ث‌.تقديم عرض خاص للمستفيدين من الشئون الاجتماعية يشمل تغطية 30 الف أسرة ضمن برنامج ( 400 دقيقة + 1000 رسالة + 300 ميجا) بسعر 10 شيكل، فضلاً عن مساهمتها في تقديم كل أشكال الدعم المالي والاغاثي لأبناء شعبنا خاصة الفقراء في ظل جائحة كورونا.

واكدت الجبهة الشعبية أن المطالبات لن تتوقف في حدود شركة جوال بل ستطال جميع الشركات الاحتكارية وعلى رأسها شركة " اوريدو"، مجددة وقوفها وإسنادها للحملات الشعبية الهادفة للضغط على شركة جوال من أجل تخفيض أسعار خدماتها، ومراعاة أوضاع القطاع.