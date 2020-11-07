فيديو الطفلة "تُقى" تنهي اضراب والدها بيدها

تُمسك الطفلة "تُقى" الملعقة بيديها الصغيرتين الناعمتين وتقدم الطعام إلى والدها "ماهر" لتُنهي اضرابه عن الطعام الذي استمر نحو 103 أيام في سجون الاحتلال احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

الطفلة "تٌقى" هي ابنة الأسير ماهر الأخرس كانت تتوق إلى أن ترى لحظة انتصار والدها وتحققت أمنيتها بعد 103 ايام حيث تمكن بإرادته الصلبة من كسر اعتقاله الاداري والانتصار على السجان.

عينيها الصغيرتان تبتسمان لرؤية والدها أثناء كسر اضرابه بتناول "الشوربة" وهي تحتضن والدها بشوق وحنين الطفولة والتي حرمت منها على مدار الـ 103 ايام الماضية.