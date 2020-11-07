نابلس: حملة شعبية لإعادة بناء منزل الأسير خليل دويكات

أطلق نشطاء وأهالي بلدة روجيب قضاء نابلس وعائلة دويكات حملة شعبية لإعادة بناء منزل الأسير خليل دويكات الذي هدمه الاحتلال يوم الاثنين الماضي.

وقالت عائلة الأسير إن حصيلة اليوم الأول لجمع التبرعات في روجيب تمكنت من تأمين كثير من مواد البناء وأعمال الحدادة والشبابيك والكهرباء.

و أشارت العائلة الى أن أهالي روجيب جمعوا مبلغاً مالياً للمساهمة في إعادة اعمار المنزل لإيواء عائلة الأسير خليل التي شردها الاحتلال.

وحسب العائلة فستتواصل حملة التبرعات خلال الأيام القادمة لتأمين كامل لوازم البناء التي يحتاجها المنزل.

وسبق أن عمل أهالي روجيب على تجهيز بيت مؤقت كملاذ لائق لعائلة الأسير دويكات حتى بناء منزلهم الجديد.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت فجر يوم الإثنين الماضي منزل الأسير خليل دويكات في بلدة روجيب جنوب نابلس.

ومن جانبه قال مفيد دويكات رئيس مجلس قروي روجيب إن الاحتلال نفذ عملية الهدم بعد محاصرة المنزل من قوة عسكرية اقتحمت القرية.

وأضاف دويكات" أن قوات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل والبالغة مساحته 180 متر مربع والمؤلف من طابقين".

ويتهم الاحتلال الأسير دويكات بتنفيذ عملية طعن في بيتح تكفا في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي أسفرت عن مقتل حاخام في السادس والعشرين من آب الماضي.

ويبلغ دويكات من العمر 46 عاما، وهو متزوج ولديه أربع بنات أكبرهن فتاة في الثامنة عشر من عمرها.