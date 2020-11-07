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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ضمن  أنشطتها في ظل جائحة كورونا

"الرابطة الإسلامية" تستقبل طالبات الثانوية العامة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:09 - 07 نوفمبر 2020
الرابطة الاسلامية الرابطة الاسلامية
تقارير
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استقبلت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم  السبت 7-11-2020 طالبات الثانوية العامة وذلك في مدرسة الشجاعية أثناء عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

وجاء الاستقبال بعد استئناف الدراسة في المناطق المصنفة بالحمراء وفق إجراءات وزارتي الصحة والتربية والتعليم، لِيلتحق طلبة الثانوية العامة في تلك المناطق بِركب زملائهم في المناطق الأخرى الأقل خطراً .

وهنأت الرابطة الإسلامية الطلبة بالتحاقهم بركب التعليم الوجاهي، متمنيةً لهم دوام الصحة والعافية والتفوق.

وشددت على ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية في منطقة التركمان دون تهاون، وتصنف التركمان بأنها الأخطر وبائياً في محافظة غزة.

وأكدت "الرابطة الإسلامية" على استمرار خدماتها للطلبة في ظل الظروف القاسية من انتشار الوباء، لتكون عوناً للطلبة وأولياء الأمور في اجتياز صعوبات التعليم حتى الوصول إلى بر الأمان.

الرابطة الاسلامية
الرابطة الاسلامية
الرابطة الاسلامية
الرابطة الاسلامية
 

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