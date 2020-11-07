في غزة ..هروب من الشبابيك لمحجورين وتوعد مخالفي الأفراح باعتقال العريس

أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم السبت 7/11/2020 ، ان الافراح وبيوت العزاء هما السبب الرئيس في زيادة اعداد الاصابات ، وان الوزارة بصدد تنفيذ حملة من الاجراءات وخاصة بحق المخالفين والغير ملتزمين بإجراءات الوقاية ومنها اعتقال وتوقيف العريس ليلة الزفاف .

وقال البزم خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الداخلية ومنذ اليوم تتمنى الا نُجبر على اتخاذ قرارات صارمة بحق أصحاب الافراح وخاصة ان هناك تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في المنازل "بعد منع اقامة الافراح في الصالات " وهو مخالف للتعليمات دون اتخاذ أي من الاجراءات الوقائية، بالإضافة الى الفدوعوس الذي يشارك في العشرات من المواطنين دون أي إجراءات وقائية .

وقال ان هناك خطوات تفصيلية سيتم تنفيذها بحق المخالفين ومن ابرزها حجز العريس ليلة الزفاف ، وعدم التردد في احتجاز كافة سيارات الفدعوس المشاركة في الزفاف .

وبين ان المواطنين في غزة هم من اجبروا الداخلية على اتخاذ القرارات وخاصة في ظل الاستهتار وعدم التجاوب مع التعليمات .

وأشار الى ان هناك العديد من التصريفات الغريبة عن شعبنا والتي لمسناها خلال الفترات الماضية ، وخاصة في المنازل التي يتم فيها حظر التجول ، حيث قام عدد من المواطنين بالهروب من شبابيك المنازل ، وهناك من قام بفتح أحد جدار منزله ليتمكن من المغادرة ، رغم انه يعلم ان حالته تشكل خطراً على حياة المواطنين .

وتنمنى البزم من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخد الاجراءات على محمل الجد كون اعداد الاصابات بفيروس كورونا في تزايد حيث تم اليوم تسجيل 250 حالة .