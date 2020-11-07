تفاصيل.. 3 شباب من غزة مصابين "كورونا" وفي العناية المكثفة بمستشفى الأوروبي

أكد يوسف العقاد مدير غزة الاوروبي اليوم السبت 7/11/2020 الأنباء التي تحدثت عن وجود 3 إصابات بين الشباب في الثلاثينات من العمر في قسم العناية المكثفة في مستشفى غزة الاوروبي جراء إصابتهم "بكورونا" .

وقال الدكتور العقاد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الشباب الثلاثة لا يعانوا من أي أمراض سواء كانت مزمنة او بسيطة، موضحاً ان سبب وجودهم في العناية المكثفة هو إصابتهم بكورونا فقط.

وقال العقاد انه ومنذ بداية تفشي الفيروس كان الشباب لا تظهر عليهم أي اصابات ويتم وضعهم في المدرسة المجاورة للمستشفى ، ولكن هذه المرة تم وضع الشباب الثلاثة في العناية نظراً لإصابتهم بضيق التنفس وإصابة الفيروس للرئتين .

وبين العقاد ان الشباب الثلاثة تبلغ اعمارهم 33-36-52 عاماً ، وقد كانت حالتهم الصحية صعبة ، موضحاً ان تحسناً طرأ على حالتهم الصحية خلال الـ48 ساعة الماضية .

وبين ان الفيروس خطير وقادر على التأثير في كافة الفئات العمرية ولا يستشنى احداً ، مطالباً المواطنين بعدم الاستهتار واخد الفيروس على محمل الجد .