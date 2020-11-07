ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

تراجع سعر النفط الأمريكي 4% متأثرا بالانتخابات وزيادة إصابات كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:24 - 07 نوفمبر 2020
اسعار النفط اسعار النفط
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

جرى بيع النفط في السوق الأمريكي عند أقل من 40 دولارا للبرميل الواحد أمس الجمعة.

جاء هذا بعد أن أججت زيادة إصابات كورونا المخاوف من ضعف الطلب، وحالة الترقب المرافقة لفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وجرت تسوية خام برنت على انخفاض 1.48 دولار، بما يعادل 3.62 بالمئة، إلى 39.45 دولار للبرميل.

كذلك هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 4.25 بالمئة، إلى 37.14 دولار للبرميل.

لكن الخامين حققا مكسبا أسبوعيا، إذ صعد برنت 5.8 بالمئة وزاد الخام الأمريكي 4.3 بالمئة كما ضغط على السوق انحسار احتمالات حزمة تحفيز أمريكية كبيرة.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في بنك "ميزوهو": "النفط الخام شديد التأثر بتوقعات التحفيز التي تلقت لتوها ضربة وازدادت سوءا... وأضاف "وضع فيروس كورونا هو أكثر مؤشر سلبي بالنسبة للطلب".

الأكثر مشاهدة

متعلقات