ايران وكوبا تعززان تحالفهما في رسالة تحدٍ للرئيس الأمريكي القادم

من المتوقع أن تعقد جمهورية ايران الاسلامية ودولة كوبا اجتماعًا في هافانا خلال الأيام المقبلة لتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يتم تحديد الرئيس الأمريكي المقبل حتى الآن.

وكتبت صحيفة "غرانما" الرسمية "سيمثل الحوار الرسمي بين وزيري الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريّا والإيراني محمد جواد ظريف، التضامن المتبادل بين البلدين في مواجهة تشديد عقوبات الإدارة الأميركية الحالية ضد دول لا تمتثل لإرادتها".

وأضافت الصحيفة "تدعم كوبا الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدين قرار حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي مع إيران".

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فيما أصدر ترامب نحو 130 إجراء تقييديا لتعزيز الحصار المفروض على كوبا منذ العام 1962.

وتابعت إن انسحاب واشنطن "يقوّض معايير التعايش بين الدول وقد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، فإن الوزير الايراني "سيناقش العلاقات التجارية والتعاون المحتمل" مع نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس.

وانتقد مايكل كوزاك، أبرز دبلوماسيي الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، زيارة ظريف لكوبا حيث وصل مساء الخميس من كراكاس، وكتب على "تويتر"

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين ظريف ونظام كاسترو: انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد وسرقة ثروة فنزويلا ونشر التأثير السيّئ حول العالم. علاقتهما تؤكد افتقارهما إلى الشرعية وفقًا لمزاعمه

وبحسب "غرانما"، سيحضر الوزير الإيراني في نهاية زيارته "احتفال تنصيب الرئيس البوليفي لويس أرثي يوم الأحد".