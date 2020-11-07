بمشاركة هنية وأروغان.. أضخم مؤتمر الكتروني لنصرة القدس اليوم

من المقرر ان ينطلق اليوم السبت 7/11/2020 أضخم مؤتمر إلكتروني عالمي نصرة لفلسطين تحت عنوان "القدس أمانة..التطبيع خيانة" والمقرر ان يستمر ليومين، بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والناشط الحقوقي العالمي "ماندلا مانديلا " من جنوب افريقيا، والرئيس التركي اردوغان.

ويستضيف المؤتمر الذي ينطلق الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس المحتلة، العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة في خدمة القضية الفلسطينية.

ويُعقد المؤتمر عبر منصة زووم ويُبث على الفيس بوك واليوتيوب عبر رابط :

https://us02web.zoom.us/j/81591922127