اقتحام منازل شهداء في قلنديا واعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم 7/11/2020، عمليات دهم وتفتيش اندلع على إثرها مواجهات، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

ففي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة في مخيم قلنديا بعد اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة لحاراته وتفتيش عدة منازل. ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات بالمخيم، ما أدى لإصابة أحد الشبان برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل منها منازل الشهداء حسين أبو غوش وعنان أبو حبسة وعيسى عساف، حيث قاموا بمعاينة المنازل وتصويرها من الداخل والخارج. وفي سياق متصل، انتشرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واعتقلت شابين من سكان الحي. فيما شهدت البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى فجر اليوم تشديدات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المنتشرة، وإعاقة المصلين واحتجاز هوياتهم. وفي الخليل، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل بعدد من الآليات العسكرية، فيما لم يبلغ عن أية اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان على حاجز نصبته قرب المدخل المؤدي لمستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس. ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي. ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا. وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير. وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمتها الشهر السابق.0