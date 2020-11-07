الصحة المصرية تعلق على شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

علقت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت عن الشائعات التي أطلقها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة نشوى مصطفى

المتحدث باسم الصحة المصرية خلد مجاهد نفى صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل من شائعات وفاة نشوى مصطفى.

ودعا مجاهد، المواطنين المصريين ونشطاء التواصل بمختلف جنسياتهم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لما تمثله أخبار الموت من خطورة على صاحبها.

وكانت شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الوقت ذاته أكد مجاهد، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا، وفي تحسن مستمر، وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.