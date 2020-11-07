قراقع: انتصار ماهر الأخرس الأسطوري يحمل رسائل عدة علينا التقاطها سريعا

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الأسبق عيسى قراقع، أن الأسير ماهر الأخرس حقق انتصارًا أسطوريًا على السجان "الإسرائيلي" بعدما أضرب عن الطعام لمدة 103 أيام متواصلة احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

وأوضح قراقع في تصريحات لإذاعة "صوت القدس" تابعته وكالة "فلسطين اليوم" اليوم السبت أن انتصار الأخرس يحمل الكثير من الدروس والعبر أهمها أن الإرادة تصنع المستحيل وتصنع الحرية لرفض القرارات العنصرية الإسرائيلية المجحفة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال: "رغم تدهور حالة الأسير ماهر الأخرس خلال ايام الإضراب الـ 103 إلا أنه واصل ملحمته البطولية بكل ارادة وقوة فتمكن من هزيمة السجان والجلاد الإسرائيلي".

وأشار إلى أن ماهر الأخرس رفض أن يصبح عبيدًا للسجان الإسرائيلي وذكر شعبنا بأن الوحدة الوطنية تحقق لنا الانتصار وتمنع المحتل من استعبادنا بإجراءاته القمعية الارهابية.

ولفت إلى أن انتصار الأسير الأخرس رسالة إلى شعوب العالم أجمع بأن هناك أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ورغم ما يعيشون فيه من ظروفٍ صعبة إلا أنه تغلب وتفوق على التكنولوجيا والعزل الاسرائيلي والقوانين القمعية، هذا هو الفلسطيني المنتصر صاحب الحق البطل الذي انتزع حقه من أنياب السجان.

وأضاف: "إن انتصار الأخرس رسالة إلى الأسرى داخل السجون بأنه لو دخل الجميع في اضرابات جماعية لتمكن الأسرى من تحقيق الكثير من الانجازات التي ستسجل بماء من ذهب في سجل الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وشدد على أن وحدة الأسرى، وبرنامج الاسرى الجماعي لمعركة واحدة ضد السجان بالتأكيد فإن "اسرائيل" ستحسب ألف حساب للمعتقلين وستعطيهم ما يريدون، قائلًا: "يوجد شيء صعب ومستحيل وإمام الوحدة والإرادة نستطيع أن نحقق الصعب ونكسر المستحيل".

وقدم قراقع شكره الجزيل لأبناء شعبنا كافة وللجهات المسؤولة عن تنفيذ الفعاليات التضامنية والمؤسسات الحقوقية التي تدخلت للدفاع عن الأسير ماهر الأخرس خلال معركة الكرامة قائلًا: "لو اجتمع اجماع الأسرى داخل السجون على الاضراب وتفاعل معها ابناء شعبنا وخاضت المؤسسات الحقوقية معركة قضائية في العالم فإن الانتصارات ستتحقق بسرعة لصالح الأسرى والمعتقلين لا سيما على صعيد الاعتقال الإداري أو الغاء كل القوانين التعسفية التي تطبقها محكمة الاحتلال الإسرائيلي".