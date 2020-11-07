فتح تبارك انتصار الأخرس وتدعو لإطلاق سراح الأسرى في ظل تفشي وباء كورونا

باركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، انتصار الأسير ماهر الاخرس ، بعد أن رضخت مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي لمطالبته بالإفراج عنه.

وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الأقاليم الجنوبية: "إن انتصار الأسير الأخرس ، هو انتصار للإرادة والعزيمة الفلسطينية على السجان الإسرائيلي الذي يمارس الإنتهاكات البشعة بحق الأسرى على المستوى الجسدي والنفسي والمعنوي.

وشدَّدت على أن هذا الانتصار هو انتصار للشعب الفلسطيني على المحتل، كما أنه يُضاف إلى سلسلة الانتصارات التي تحققها الحركة الأسيرة داخل سجونه ومعتقلاته.

وأضافت، أن الأسرى المضربين عن الطعام أظهروا حقيقة الجرائم الإسرائيلية وانتهاكاتها بحقهم للعالم أجمع ، وأوضحوا إرهاب الدولة المنظم ، وممارساته العدوانية واللاإنسانية.

ووجهت حركة فتح التحية لكافة الأسرى في سجون الاحتلال القابضين على الجرح، والصامدين في وجه الظلم والقهر، من انتصروا على سجانهم الغاصب بصمودهم وتحديهم، ليخطوا بدمائهم وعزيمتهم وإصرارهم أسطورة النضال والتحدي وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية مع جلاديهم.

وقالت الحركة في بيانها، إن قضية الأسرى هي ضمير شعبنا ووجدانه، ودعت المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك العاجل، والضغط على الإحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام ، وإطلاق سراح جميع الأسرى، في ظل تفشي وباء كورونا داخل المعتقلات.

وحملت فتح حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم ومعاناتهم