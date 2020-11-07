حماس: الأسير الاخرس قدم حالة نضالية عظيمة وعلينا صياغة برنامج متفق عليه

قال الناطق الاعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم: إن " قدرتنا على توحيد المؤسسات التي تمثل شعبنا (السلطة و المنظمة) وصياغة برنامج نضالي متفق عليه، هو الضمان لقدرتنا على مواجهة التحديات التي تمر بها قضيتنا".

وأضاف قاسم خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على تويتر: " بعيداً عن أي متغيرات على المستوى الاقليمي أو الدولي، الأمر دائماً سيكون منوط بنا كفلسطينيين لحماية ثوابت قضيتنا المركزية".

وفي سياق منفصل، أكد قاسم، أن الاسير ماهر الاخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض ارادته على المحتل المتغطرس، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن.

وأشار الناطق الاعلامي باسم حركة حماس، إلى أن الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة.

ولفت "قاسم" إلى أن اضراب ماهر الاخرس قدم دليلاً جديداً على اجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيها يعرف بالاعتقال الاداري.

وتقدم بالتحية للمناضل ماهر الاخرس على هذا الانجاز، ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام.