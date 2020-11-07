مسؤولون كبار في البيت الأبيض يبتعدون عن ترامب وآخرون يخبرونه ما يريد

بعد نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات في بنسلفانيا وجورجيا في الانتخابات الامريكية ، بدأ بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض بفي التراجع بهدوء عن دعم الرئيس دونالد ترامب وفقا لشبكة "cnn" الأمريكية.

ونقلت الشبكة تصريحات عن عدد من كبار مستشاري الرئيس ترامب قوله عن السباق الانتخابي: "لقد قضي الأمر"، فيما قال مستشار آخر عن ترامب: "إنه في عزلة".

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس "يخبرونه بما يريد أن يسمعه".

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.