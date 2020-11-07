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مواطن أمريكي: سأنفذ عملية قتل جماعي والسبب بايدن..!

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 09:11 - 07 نوفمبر 2020
صندوق الانتخابات الامريكية صندوق الانتخابات الامريكية
تقارير
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هدد مواطن أمريكي يوم الجمعة بتنفيذ عملية قتل جماعي في أمريكا في حال تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية (2020-2021)

ونشر المواطن الأمريكي تهديده على منصات التواصل الاجتماعي حيث كتب:

  • في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هؤلاء الديمقراطيين

وفور اطلاق المواطن الامريكي تهديده بقتل جماعي تحركت فورًا وحدة مكافحة الارهاب في لويس انجلوس غربي الولايات المتحدة الامريكية لتحتجز المواطن.

يُشار إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من تحقيق الفوز على ترامب حيث قال أمس الجمعة: "من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الرئاسي".

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