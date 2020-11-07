بايدن: سأفوز بالانتخابات الرئاسية بأغلبية واضحة

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه في طريقه للفوز على الرئيس المؤقت دونالد ترامب، قائلًا: "سوف نفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة".

وشدد بايدن في خطاب له مساء الجمعة، أن فرز الأصوات الانتخابية ستتواصل في الوقت الذي احتل فيه المقدمة في العديد من الولايات الحاسمة.

ووجه بايدن رسالة للصحفيين والمساعدين قائلًا: "صوتك سيحسب لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه لن أسمح بحدوث ذلك".

وأضاف بايدن قائلا: "كنا متأخرين قبل 24 ساعة لكننا الآن متقدمين كنا متأخرين في بنسلفانيا وسوف نفوز بها، ونحن الآن في الصدارة في آريزونا ونيفادا".

ولفت بايدن إلى الرقم القياسي بعدد الأصوات التي اختارته رئيسا للولايات المتحدة، قائلا "حصلنا على 74 مليون صوت، وهذا أكثر من أي رقم حصل عليه رئيس في السابق، والأرقام تتزايد"، مؤكدا "سنفوز في آريزونا فوزا لم نحصل عليه منذ 24 عاما".

وبنبرة واثقة، تابع بالقول "قمنا بإعادة بناء الحائط الأزرق الذي تداعى منذ أربع سنوات". وأضاف قائلا إن من صوتوا له "أوضحوا أنهم يريدون من البلاد أن تلتئم سويا ولا تنقسم".

وأكد بايدن أنه لا ينتظر إعلان فوزه رسميا ليبدأ العمل، بل إنه باشر الأمر فعلا واجتمع هو ونائبته كامالا هاريس، الخميس، مع خبراء "لمناقشة الأزمة الاقتصادية".

وفي السياق نفسه أشار بايدن أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة فيروس كورونا.

كان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس المؤقت دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات.

في المقابل أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.