أسعار الذهب في فلسطين اليوم

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 11/7/2020 ، استقراراً وخاصة في ظل انخفاض كبير على سعر صرف الدولار الامريكي , والدينار ، وهما العملات التي يتأثر فيها اسعار الذهب .

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي ـ 11/7/2020 :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 211.70 شيكل $62.73

سعر الذهب عيار 22 194.06 شيكل $57.50

اسعار الذهب عيار 21 185.24 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 18 158.78 شيكل $47.05

سعر الذهب عيار 14 123.49 شيكل $36.59

سعر الذهب عيار 12 105.85 شيكل $31.36

اسعار أوقية الذهب 6,584 شيكل $1,951

اسعار جنيه الذهب 1,482 شيكل $439.10

اسعار كيلو الذهب 211,700 شيكل $62,727

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, November 07, 2020 06:37 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 نوفمبر 211.90 185.41 158.92 123.61 105.95

5 نوفمبر 211.67 185.21 158.75 123.47 105.83

4 نوفمبر 207.92 181.93 155.94 121.29 103.96

3 نوفمبر 208.77 182.68 156.58 121.79 104.39

2 نوفمبر 208.08 182.07 156.06 121.38 104.04

1 نوفمبر 205.88 180.15 154.41 120.10 102.94

31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95

30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93

29 أكتوبر 205.55 179.86 154.16 119.90 102.77

28 أكتوبر 205.75 180.03 154.31 120.02 102.87