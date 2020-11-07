مستشار وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في غزة مقلق وهناك من 20-60 حالة حرجة بينهم شباب

أكد فتحي ابو وردة مستشار وزيرة الصحة بغزة اليوم السبت 7/11/2020 ، ان الحالة الوبائية في قطاع غزة صعبة وسيئة جداً ، وخاصة ان المنحى الوبائي في ارتفاع ، مشيراً الى ان تم تسجيل بالأمس 259 حالة وهي حالات كبيرة مقارنة بعدد الفحوصات التي تم أخدها .

وقال أبو وردة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها و"كالة فلسطين اليوم" ان عدد الحالات النشطة في القطاع تبلغ 2908 ، وحالات الوفاة 37 حالة ، في حين تبلغ أعداد الحالات الحرجة والمتوسطة المتواجدة في المستشفى الاوروبي 20_60 حالة بعد كان كانت تسجل من 6_10 حالات .

وبين أبو وردة ان المثير للقلق ان عدد من الحالات الحرجة من ذوي الاعمار الصغيرة ، وليسوا من ذوي الامراض المزمنة ، أو أي امراض اخرى سوى انهم مصابون بفيروس كورونا ، معتبراً انه تم التحذير سابقاً من خطر الوباء وانه لا يستثني احد ، ولابد ان يحافظ المواطن على نفسه وذويه.

واشار ابو وردة انه ونظراً ولزيادة الحالات فإن تم تجهيز كافة أقسام مستشفى الاوروبي لاستقبال مرضى كورونا هي معدة ومجهزة ، مشيراً الى انه تم تجهيز قسم خاص في كافة المستشفيات .

وبين ان وضع قطاع غزة مختلف عن كافة المحافظات من حيث الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي ، موضحاً ان المسحات شحيحة ولكن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تحاول تغطية أي نقص .