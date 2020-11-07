فادي قدورة أول مسلم من أصول فلسطينية يفوز بولاية انديانا الأمريكية

تمكن المرشح المسلم من أصول فلسطينية فادي قدورة، بالفوز في مقعدٍ بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية انديانا التي تشهد لأول مرة في التاريخ فوز مسلم بهذه الولاية.

وكتب فادي قدورة على صفحته على موقع الفيس بوك:

لقد فعلناها، فقط في امريكا يمكن لشخص أن يهاجر إلى هذا البلد

وبالعمل الجاد وكسب ثقة عشرات الالاف من الناخبين ليصبح أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ في تاريخ ولاية انديانا

وأكد فادي انه سيعمل بجد كل يوم لتمثيل الجميع بما فيهم الذين لم يصوتوا له.

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الحالي شملت مجلس الشيوخ والكونغرس وعدة انتخابات محلية على مستوى الولايات الأمريكية.