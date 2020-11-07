الطقس: اجواء باردة وفرصة لسقوط الأمطار غدا

توقع موقع طقس فلسطين أن يكون الطقس، اليوم السبت 7/11/2020 ، غائم جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الأحد 8/11/2020، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 9/11/2020، يكون الطقس بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 10/11/2020، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا،، والبحر خفيف ارتفاع الموج.