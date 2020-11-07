اللاعب وادي يرحل عن المصري البورسعيدي رسمياً

أعلن عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي عدنان حلبية، رحيل اللاعب الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق، إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وصرح حلبية، عبر برنامج "نمبر وان" الذي يعرض على شاشة "النهار" المصرية، بأن وادي رحل رسميا، وتم الانتهاء من كافة التفاصيل، حيث تسلم بيراميدز الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان اللاعب وادي اعلن لـ قناة (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية عن انتقاله لنادي بيراميدز، قادماً من نادي المصري البورسعيدي

معبراً عن سعادته للانتقال لنادٍ كبير مثل نادي براميدز على حد قوله.

وفي ذات السياق أكد حلبية ان اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق سيستمر في الموسم المقبل، ولن يرحل كما يتردد، نافياً صحة الربط بين انضمام أحمد رفعت لاعب الزمالك للمصري، واقتراب العراقي من الزمالك.

وأوضح بأنه انهى كافة التفاصيل خلال جلسة مع رئيس نادي الزمالك، وحصلوا على الإستغناء الخاص برفعت دون التطرق لرحيل العراقي.

وأردف حلبية قائلا "لم يتم التفاوض مع الأهلي لضم أو استعارة لاعبين".

وأضاف بأن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، حدد المراكز المطلوبة منذ فترة طويلة، ويسعى لحسم صفقات قوية لإسعاد الجماهير على حد تعبيره.