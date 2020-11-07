كيف أعرف أني مصاب بكورونا؟

أوضحت وزارة الصحة العالمية ان هنالك بعض الاعراض والعلامات التي يسببها فيروس كورونا على الشخص المصاب، يستطيع من خلالها تمييز اذا ما كان مصابا بالفيروس أم لا ، حيث ان هنالك تشابه كبير بين اعراض الإصابة بفيروس كورونا واعراض الانفلونزا والبرد.

و يشار الى انه يوجد بعض العوامل التي قد تشير إلى احتمالية الإصابة بالفيروس، ولكنها لا تحسم بالطبع إلا بعد القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، وبالتالي الخضوع للعزل الصحي والعلاج المناسب لكل حالة.

ومن الاعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورنا وجود حمى وسعال بالإضافة الى ضيق في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة من الفيروس، يمكن ان يعاني المصاب من الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، اضافة الى الفشل الكلوي، وأخيرا الوفاة.

وفي حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يتم إجراء تحليل كورونا الذي يعتمد على أخذ مسحة من تجويف الأنف، وإجراء تحليل للخلايا الموجودة فيها، باستخدام أداة PCR التي تعتمد على تحليل المادة الوراثية لخلايا الفيروس ،

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

اشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، ان هنالك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من خطر فيروس كورونا، خاصة مع سهولة انتشاره وانتقاله من شخص إلى آخر

ومن هذه الإجراءات الإهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد الخروج من المنزل ولمس الأسطح أو التعامل مع شخص مشتبه بإصابته بالفيروس، أو الاستعانة بمعقم اليدين الذي يحتوي على الكحول الإيثيلي بنسبة 60% على الأقل في حال عدم توفر الماء والصابون.

أيضا لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس يجب استخدم المناديل عند الكحة والعطس، أو الاستعانة بكوع اليد للتغطية في حال عدم توفر المناديل.

وأخيراً ننصحكم بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل الذاتي، منعا لانتشار الفيروس إلى الآخرين، وفي حال وجود أي مشكلة يمكنكم التواصل مع الجهات المختصة في بلدكم من خلال الخط الساخن.