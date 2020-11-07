أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشكولاتة في المنزل، حيث ترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة الكرواسون، والذي يعد من المخبوزات اللذيذة والشهية، كما يمكن لكي استخدام العديد من الحشوات، مثل الشوكولاتة والجبن والمربى وغيرها ويتم تناولها في وجبة إفطار والتي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

أسهل طريقة لعمل الكرواسون في البيت

طريقة عمل الكرواسون في البيت المكونات

• أربعة ونصف كوب من الدقيق.

• ثلث كوب من السكر.

• كوب إلا ربع من الزبدة.

• بيضتين.

• ربع ملعقة من الملح.

• 4 ملعقة من اللبن البودرة.

• باكو من الخميرة الفورية.

• كوب وربع ماء.

• نصف كيلو من الزبدة السائلة.

• ملعقة من الخل.

• نشا.

طريقة تحضير وعمل الكرواسون

• يتم إحضار كوب ونضع الخميرة وملعقة من السكر، ثم يضاف إليها الماء حتى ثلث الكوب مع التقليب الجيد.

• يتم إحضار إناء عميق ونضع الدقيق بالكامل ثم نضيف السكر البودرة ونقوم برش الملح ونبدأ بخلط المكونات الجافة.

• نقوم بخفق البيض ونضعه على العجين ونبدأ عملية العجن.

• نضيف الخميرة ونعجنها مع الخليط، ويتم القيام بإضافة الماء ثم نضيف الماء ونعجن حتى تتجانس جميع المكونات.

• نضع الزبدة عليها ونتركها تتخمر.

• نحضر العجينة ونبدأ في تكويرها دوائر متعددة.

• نقوم بفرد كل دائرة لوحدها.

• نقوم بوضعها بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

• نخرجها من الثلاجة ونضع بعض النشا وعليه العجين.

• ونضع على آخر عجينة دائرية بعض النشا ونبدأ بفرد.

• ثم نقوم بتقسيمها 16 مثلث.

• نقوم بحشوها من الداخل حسب الرغبة.

• تدخل الفرن لمدة ربع ساعة.

• يتم تقديمها إلى جانب الشاي أو المشروب المفضل لديك.

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