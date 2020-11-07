الراصد الجوي: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الليلة

أفاد الراصد الجوي الفلسطيني أنه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في طقس فلسطين يوم غدٍ السبت، التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية في معظم المناطق وتظهر في السماء كميات من السحب العالية مع ساعات العصر والمساء.

وبحسب موقع طقس فلسطين، في ساعات الليل تسود أجواء منعشة الى مائلة للبرودة بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في مناطق متفرقة في البلاد بالاتجاه نحو منتصف الليل مع أجواء أكثر برودة في قمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ويطرأ الأحد ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات. وتسود اجواء خريفية دافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهاراً.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة في طقس فلسطين، مع احتمالية لتشكل السحب المتفرقة وهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق نتيجة حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس بارداً نسبياً ليلاً خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح متقلبة الاتجاه مع هبات شرقية نشطة أحياناً.