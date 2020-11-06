10 طرق لعلاج الشعر الهايش لدى النساء

علاج وطرق العناية بالشعر الهايش، تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طرق علاج الشعر الهايش، حيث يعد هذا المقال من أهم ما يبحث عنه الكثيرات من النساء لكيفية العناية بصفة خاصة بالشعر الهايش الذي يسبب مشكلة كبيرة لدي الكثيرات، وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طرق وخطوات يجب اتباعها للقضاء على مشكلة الشعر الهايش.

خطوات التخلص من مشكلة الشعر الهايش

يحافظ على الرطوبة الدائمة للشعر كلما زاد جفاف الشعر زاد تجعده، لذلك من أهم خطوات روتين العناية بالشعر الهش هو الاحتفاظ بالرطوبة اللازمة لتقليل الجفاف وبالتالي تقليل التجعد.

رطبي شعرك بالزيوت الطبيعية اغمسي أصابعك في أحد الزيوت الطبيعية التي تساعد على تهدئة شعرك، مثل زيت الزيتون والسمسم وجوز الهند وإكليل الجبل، ثم دلكي شعرك برفق.

حيث أن الشامبو والبلسم من العوامل التي قد تساعد في ترطيب الشعر بدرجة عالية، فيجب الحرص على اختيارها واستخدامها بالشكل الصحيح وتكون جودتها عالية.

تمشيط الشعر وهو مبلل من العوامل التي تساعد على زيادة تجعد الشعر الجاف، وعدم وجود تأثير الترطيب المناسب بسبب التشابك والتجعيد، فإن تمشيط الشعر يجعل الشعر مشطًا، وبسبب قلة تأثير الترطيب المناسب يكون الشعر أكثر عرضة للتقصف والتجعد، لذلك ينصح بتمشيط الشعر بعد الترطيب أو غسله بمنشفة قطنية وتجفيفه.

تجنب استخدام الفرشاة الضيقة التي يمكن أن تتسبب في تكسر الشعر وتقصفه، لأنه يجب استخدام فرشاة عريضة لتقسيم الخيوط برفق دون تكسيرها.

علاج الشعر الهايش وطرق العناية به

قصي أحد طرفي شعرك كل شهر لأن كلا الطرفين سيتلاشى ويتجعد.

ضعي التركيبة الطبيعية مرة واحدة في الأسبوع للعناية بالتجعد والترطيب.

اختاري أنواع الشامبو والأمصال والبلسم عالية الجودة لتحسين تجعد الشعر، حيث تشتمل مكوناتها على مواد تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه بشكل دائم لتقليل التجاعيد.

بالإضافة إلى النوم على وسائد ناعمة (مثل الحرير والساتان) تحتاج أيضًا إلى تجفيف شعرك بمنشفة قطنية واستخدام رباط شعر ناعم بدلاً من ثني دبابيس الشعر الحادة التي يمكن أن تكسر شعرك.

يعد استخدام كريم التصفيف لترطيب شعرك من الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل التصفيف والتمشيط ، ويجب عليك تمشيط شعرك برفق دون شده.