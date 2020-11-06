الأهلي يجهز مهاجمه استعدادًا لنهائي دوري ابطال افريقيا

يسعى الجهاز الطبي للنادي الأهلي إلى تجهز نجم الفريق ومهاجمه حسين الشحات، بعد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في 27 من نوفمبر الجاري.

ووضع الجهاز الطبي للنادي برنامجًا علاجيًا مكثفًا للشحات، ويرغب الأطباء في تجهيزه بشكلٍ مثالي على الصعيد الطبي ليكون جاهزًا للمباراة وحت تصرف الجهاز الفني للنادي.

ويشار إلى أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يعول على حسين الشحات كثيراً خاصة وأنه واحد من أهم أوراق الفريق الهجومية والتي صنعت الفارق بشكل كبير طوال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر، إلا أن هناك رفض للدفع به حال عدم تجهيزه بشكل مثالي.