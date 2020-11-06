خطوات الحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الامارات

يبحث المواطنين في الامارات على خطوات الحصول على تطعيم ضد الانفلونزا بالأمارات صرحت هيئة الصحة بالإمارات بإعلان عن قيامها بعمل حملة إعلانية كبيرة للمساعدة على الوقاية من الانفلونزا الموسمية والتي تصيب العديد من الفئات وخاصة فئات الذين يعانون من ضعف في المناعة، وكبار السن، كما أن التطعيم الخاص بالانفلونزا يعتبر من اللقاحات القوية التي تقي وتحفظ الانسان من الفيروس ويعد مضادا قويا له.

أماكن الحصول على تطعيم الانفلونزا في الامارات

وحددت وزارة الصحة الاماراتية الإجراءات السهلة، التي قد وفرت الهيئة الصحية في دبي وذلك للقيام بالحصول على اللقاح والتطعيم ضد انفلونزا والتي هي عن طريق الذهاب المباشر إلى أحد مراكز اللياقة وهي مركز سالم الذكي في منطقه سيتي ووك، مركز أب دون مردف، ومركز أبراج بحيرات جميرا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً.

وقالت الصحة أنها يمكن أيضا الحصول على التطعيم في مراكز الرعاية الصحية ولكن لابد من الحجز المسبق عن طريق الاتصال رقم هيئة الصحة وهو 800342

خطوات تطعيم الإنفلونزا

اهتمت الهيئة الصحية في دبي بالقيام بتوفير كميات مناسبة من التطعيمات. في جميع مراكز الرعاية الصحية وبعض من مركز اللياقة البدنية. ذلك لتسهيل على أفراد المجتمع للوصول للأماكن بسهولة للحصول على التطعيم لعلاج الإنفلونزا الموسمية.

من يمكنه الحصول على تطعيم الانفلولونزا؟

يحتوي التطعيم على العديد من المواد الفعالة. حيث أنه تم التأكيد قبل قطاع الخدمات الطبية في هيئة الصحة بدبي على أهمية التطعيم. كما أنها له دور فعال على التخلص من المضاعفات في الإنفلونزا الموسمية حيث أن هذه التطعيمات. يمكن توفيرها بشكل مجاني من قبل الهيئة للمواطنين والمقيمين فوق 65 سنة والحوامل والأطفال دون السن الخامسة.