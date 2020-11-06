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فصائل المقاومة: انتصار الأسير الأخرس يثبت أن إرادة المقاومة هي السبيل لكسر عنجهية العدو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:56 - 06 نوفمبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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باركت فصائل المقاومة الفلسطينية للأسير المجاهد ماهر الأخرس انتصاره الميمون على السجان الصهيوني بعد معركة صلبة أدارها بأمعائه الخاوية.

وأكدت الفصائل في بيان لها، وصلنا نسخة منه، أن انتصار الأسير الأخرس على السجان الصهيوني هي عنوان لبطولة فلسطينية جديدة تُضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال.

وأوضحت أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والتحدي والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيونى.

يشار إلى أن إدارة السجون اتفقت مع الأسير ماهر الأخرس الى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الاداري مقابل فك إضرابه عن الطعام، الأمر الذي يعد انتصارا له بعد 103 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام.

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