طائرات استطلاع تحلّق بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة

حلقت اليوم الجمعة، طائرات استطلاع إسرائيلية (بدون طيار) في كافة أجواء مدينة غزة بشكل مكثف.

وأفاد مراسلنا :" ان عدد كبير من طائرات الاستطلاع دخلت في ساعات النهار الاخيرة أجواء مدينة غزة بشكل مفاجئ ولا تزال تحلق على ارتفاعات منخفضة وأخري مرتفعة.

وأضاف أن هذه الطائرات التي يسمع صوتها تجوب اجواء المدينة بشكل مكثف، لاسيما المناطق الشرقية الجنوبية منها.

وكانت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ إسرائيلي.