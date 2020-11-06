قناة عبرية: بايدن سيوجه الليلة خطاب النصر للأمريكيين

قالت القناة العبرية 12، أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، سيوجه الليلة خطابا للأمريكيين، ويبدو أنه سيكون خطاب النصر.

وأضافت، في ذات الوقت يواصل الرئيس الحالي دونالد ترامب نشر الأكاذيب والطعن بنتائج الانتخابات، ويرفض التسليم بالخسارة، وفي خطوة استثنائية قطعت معظم وسائل الإعلام الأمريكية خطابه، بدعوى أنه يقوم بنشر الأكاذيب.

وتشير البيانات شبه الرسمية الامريكية بفوز جو بايدن في السباق الانتخابي مقابل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يرفض التسليم بالخسارة وينشر الأكاذيب حول العملية الانتخابية الديمقراطية.