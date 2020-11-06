قيادة الشرطة تؤكد على منع الحركة بعد دخول منع التجول

أكدت قيادة الشرطة في قطاع غزة على فرض منع التجوال وإغلاق المحال التجارية وتشديد الإجراءات الخاصة بمضمون المنع، في المناطق المصنفة حمراء.

وشددت على ضبط السيارات المخالفة لمنع التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. بالإضافة إلى منع حركة المواطنين في جميع المناطق مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

وأكدت على المشاركة في تأمين البيوت المحجورة بعدم استخدام الأدوات أو تناول الطعام من ذات البيوت والتأكيد على خطورة ذلك. مشددة على عدم التراخي أو التهاون في تنفيذ إجراءات حظر التجوال.

وقالت قيادة الشرطة الفلسطينية أنها تتابع ببالغ الاهتمام الإجراءات الميدانية وعليه يتم الضبط والربط وعدم التهاون والجميع تحت طائلة المسؤولية.