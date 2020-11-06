سيارة لامبورغيني تنقذ حياة مريض بفشل كلوي

أنقذت سيارة "لامبورغيني" الشهيرة حياة مصاب بالفشل الكلوي في العاصمة الإيطالية روما، حسب مصادر صحفية إيطالية

فقد لبّت الشرطة الايطالية نداء السلطات المحلية في روما حينما عجزت عن إيصال كلى من متبرع لزرعها في جسم مريض بفشل كلوي بالسرعة الكافية.

وقالت المصادر إن الشرطة استخدمت سيارة "لامبورغيني" الشهيرة وتمكنت من إيصال الكلى في الوقت المطلوب.

وأضافت بان ضابط الشرطة قاد سيارة "لامبورغيني" من مدينة بادوفا الشمالية ، على بعد 500 كيلومتر جنوبًا إلى مستشفى في روما من أجل تسليم الكلى في الوقت المناسب إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لمريض ينتظر الفرج.

وواصلت المصادر قولها بان سرعة قيادة السيارة وصلت إلى 230 كم / ساعة (143 ميل / ساعة)

حيث غادر ضابط الشرطة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا ووصل بعد ساعتين فقط ، وهي رحلة تستغرق عادة حوالي ست ساعات.