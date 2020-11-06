دول الخليج تخشى فوز بايدن .. فلماذا؟

قالت صحيفة "إسرائيلية"، إن هناك خشية لدى الإمارات والبحرين ومصر، من فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما ترى فيه السعودية فرصة قد تعزز مسيرة التطبيع مع "إسرائيل".

ونقلت قناة "آي 24" "الإسرائيلية" عن صحيفة "إسرائيل" اليوم" أن مسؤولا سعوديا كبيراً، قال إن فوز بايدن بمقعد الرئاسة في البيت الأبيض، وإبرامه اتفاقا نوويا مع إيران، قد يعزز التطبيع بين دول عربية و"إسرائيل".

وأضاف المسؤول السعودي: "إذا توجه بايدن إلى إيران، فإن ذلك سيتركنا نحن و"إسرائيل" وحدنا بمواجهة التهديد الإيراني، بدون الولايات المتحدة" وأوروبا، وعليه، فإن "التحالف سيتعزز".

ورأى مسؤول إماراتي كبير، أن فوز بايدن وتوقيعه اتفاقا مع إيران، سيسمح لها بامتلاك أسلحة نووية في وقت قصير، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، إضافة إلى أنه سيمكنها من الاستمرار في تمويل المنظمات المتطرفة، الأمر الذي سيهدد النظام في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الشرق الأوسط".

وينبع قلق المسؤولين في تلك الدول من المستشارين الذين يحيطون ببايدن ويشاركونه في صنع القرار، وليس من السياسية الخارجية للمرشح الديموقراطي.

وتقول الصحيفة العبرية، إن مسؤولون كبارا في مصر والبحرين، عبّروا عن قلقهم من أن يؤدي فوز بايدن إلى تعطيل التحالف الإقليمي، الذي يجري تشكيله الآن بين "إسرائيل" ودول عربية.

وذكرت أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية المصرية قال: "لدينا مخاوف من أن تعني عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، تراجع ثقة دول مثل السودان والبحرين والإمارات، بمظلة الدعم الأمريكية".