مواجهات في قلقيلية والاحتلال يعتقل شاباً

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الجمعة شابا بعد إصابته بالرصاص خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات بعد قمع قوات الاحتلال عدد من الشبان وصلوا إلى الحاجز الشمالي وأمطروهم بالقنابل الغازية.

وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.

ويستهدف الاحتلال قلقيلية لأنها أقرب مدينة في الضفة الغربية على الساحل الفلسطيني وانطلقت منها خلال الانتفاضات السابقة عشرات عمليات المقاومة التي أوجعت الاحتلال.

ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.

ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم)، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.