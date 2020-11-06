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تسبب بقرارات غير عادلة

رئيس اليويفا يخاطب "الفيفا" لتغيير قانون لمسة اليد داخل منطقة الجزاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:38 - 06 نوفمبر 2020
لمسة يد داخل منطقة الجزاء لمسة يد داخل منطقة الجزاء
تقارير
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طلب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تغيير قانون لمسة اليد، مشيرا إلى أن التفسير الحالي تسبب في قرارات غير عادلة و"إحباط متزايد وانزعاج" في الرياضة.

وأوضح مصدر مطلع أن تشيفرين قال -في خطاب إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو- إن ركلات الجزاء أصبحت تحتسب في مواقف من المستحيل على المدافع تجنب لمس الكرة خلالها.

وبعد تغييرات في القانون عام 2019 أصبحت لمسة اليد تحتسب إذا جعل الذراع جسم اللاعب "أكبر حجما بشكل غير طبيعي" أو إذا ارتفع فوق الكتف سواء كان متعمدا أم لا.

وكان الهدف من الفكرة أن يصبح القانون أكثر وضوحا، لكن رئيس اليويفا يعتقد أنها أتت بنتائج عكسية.

وأشار تشيفرين إلى أن المدافعين أجبروا على التأقلم مع أوضاع غير طبيعية مثل وضع الذراعين خلف الظهر لتجنب لمس الكرة، مؤكدا أن "هذا لا يخدم الرياضة جيدا".

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