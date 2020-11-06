هيئة مسيرات العودة: الإضراب عن الطعام سلاح تضالي في وجه سياسة الاعتقال

قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة: " من جديد تسجل الحركة الأسيرة انتصاراً جديداً على السجان بعد 103 أيام من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسير ماهر الأخرس، ليؤكدوا مجددًا أن سلاح الإضراب عن الطعام هو خطوة نضالية متقدمة في وجه سياسة الاعتقال لانتزاع الحرية من بين أنياب السجان".

وحييت الهيئة الوطنية خلال بيان صحفي الأسير ماهر الأخرس الذي شكل حالة نضالية فريدة بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 103 أيام، وتعتبره انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده.

ودعت الهيئة الوطنية المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني والعمل على الضغط وإلزام الاحتلال الصهيوني بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.

وأكدت الهيئة الوطنية أن قضية الأسرى ستبقى الأولوية لدى شعبنا ومقاومتنا، وأننا على العهد معهم لنيل حريتهم

وتوجهت الهيئة الوطنية بالتحية كل التحية لشعبنا وأسرانا ولعائلة الأسير ماهر الأخرس الذي رسم هذه اللوحة النموذجية بصموده وإرادته وأمعائه الخاوية، وبالتأكيد لن يكون الأسير الأخير في مواجهة السجان وصولاً لكسر ما يسمى الاعتقال الإداري.