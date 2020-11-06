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تركيا : لا نخشى العقوبات وواشنطن أو غيرها لن تقصينا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:30 - 06 نوفمبر 2020
تركيا-وأمريكا تركيا-وأمريكا
تقارير
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قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي تعليقا على احتمال توتر العلاقات مع واشنطن في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن أنقرة "لا تخشى العقوبات".

وأضاف في حديث لقناة "خبر": "لا توجد دولة، بما فيها الولايات المتحدة، يمكنها تطبيق سياسة خارجية أو برنامج أو سياسة في المنطقة رغما عن تركيا أو بإقصاء تركيا".

وأشار ان تركيا لم تعد دولة تخشى العقوبات أو تفزع منها، و من شأن العقوبات أن تزيد عزمنا وإصرارنا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد في وقت سابق من اليوم أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية مهما كانت، لن تؤثر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

 

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