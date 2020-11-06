الديمقراطية: انتصار الأخرس هو انتصار للحركة الوطنية والشعب الفلسطيني

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن انتصار الأسير ماهر الأخرس في معركة الكرامة، هو انتصار للحركة الوطنية الأسيرة ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني ولحملات الدعم والاسناد والتضامن في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات التي وقفت لجانبه وساندته طيلة فترة إضرابه الطويلة، ولعائلته التي نقلت أدق التفاصيل عن معركته البطولية معركة "الأمعاء الخاوية".

وقالت الجبهة في بيان لها، إن الأسير الأخرس بعد ١٠٣ يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، انتصر بأمعائه الخاوية وبإرادته الفولاذية على إرادة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وجبروتها التي رضخت لمطالبه بعدم تجديد اعتقاله الاداري في 26/11/2020‪ والإفراج عنه.