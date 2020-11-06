ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

جبران باسيل: العقوبات الأمريكية لا تخيفني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:29 - 06 نوفمبر 2020
جبران باسيل جبران باسيل
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه اليوم الجمعة، بأنها لا تخيفه.

وقال باسيل في تغريدة على "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وختم باسيل بالقول: "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".

وقررت الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات