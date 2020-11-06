جبران باسيل: العقوبات الأمريكية لا تخيفني

أكد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه اليوم الجمعة، بأنها لا تخيفه.

وقال باسيل في تغريدة على "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وختم باسيل بالقول: "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".

وقررت الخزانة الأمريكية تجميد كل أصول باسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".