ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مديرية شرق غزة تعلن عن أسماء المدارس المداومة غداً السبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:07 - 06 نوفمبر 2020
مدارس الحكومة بغزة تستأنف الدراسة لطلاب السابع حتى حادي عشر بدوام جزئي (12) مدارس الحكومة بغزة تستأنف الدراسة لطلاب السابع حتى حادي عشر بدوام جزئي (12)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت لجنة الطوارئ الفرعية - مديرية التربية والتعليم شرق غزة، عن المدارس التي من المقرر أن تداوم يوم غدٍ السبت، على النحو التالي:

- الثانوية العامة جميع المدارس

- المدارس من 7-11 هي :

اسعد الصفطاوي الأساسية  أ + ب

صلاح الدين الأساسية  أ

الرملة الثانوية والأساسية

الزهراء الثانوية والأساسية

المجدل الأساسية أ + ب

الحرية الاساسية أ + ب

شهداء الزيتون الثانوية أ + ب

هاشم عطا الشوا الثانوية والأساسية

عين جالوت الأساسية أ

علي بن ابي طالب الثانوية

الفرقان الأساسية

خليل النوباني الثانوية

عبد الرؤوف الشريف الأساسية

فهمي الجرجاوي الأساسية

صبحة الحرازين الأساسية

الامام الشافعي الأساسية والثانوية

موسى بن نصير الأساسية

بيسان الأساسية

دير اللاتين الخاصة

الهدى الخاصة

الأكثر مشاهدة

متعلقات