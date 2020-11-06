مديرية شرق غزة تعلن عن أسماء المدارس المداومة غداً السبت

أعلنت لجنة الطوارئ الفرعية - مديرية التربية والتعليم شرق غزة، عن المدارس التي من المقرر أن تداوم يوم غدٍ السبت، على النحو التالي:
- الثانوية العامة جميع المدارس
- المدارس من 7-11 هي :
اسعد الصفطاوي الأساسية أ + ب
صلاح الدين الأساسية أ
الرملة الثانوية والأساسية
الزهراء الثانوية والأساسية
المجدل الأساسية أ + ب
الحرية الاساسية أ + ب
شهداء الزيتون الثانوية أ + ب
هاشم عطا الشوا الثانوية والأساسية
عين جالوت الأساسية أ
علي بن ابي طالب الثانوية
الفرقان الأساسية
خليل النوباني الثانوية
عبد الرؤوف الشريف الأساسية
فهمي الجرجاوي الأساسية
صبحة الحرازين الأساسية
الامام الشافعي الأساسية والثانوية
موسى بن نصير الأساسية
بيسان الأساسية
دير اللاتين الخاصة
الهدى الخاصة