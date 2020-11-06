مستوطن يدهس طفلاً في سلفيت ويلوذ بالفرار

أقدم مستوطن اليوم الجمعة، على دهس طفلٍ فلسطيني أثناء مروره على أحد الشوارع بالقرب من مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطن تعمد دهس الطفل بالقرب من مفرق قرية حارس.

وذكرت المصادر بأن الطواقم الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للطفل قبل أن يتم نقله الى حد المشافي لاستكمال العلاج.

ويتعمد المستوطنون في شوارع الضفة الغربية ارتكاب سلسلة من الجرائم والاعتداءات ومن بينها دهس المواطنين والمواشي.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الأحداث المشابهة كما حصل مع المواطن عايد الشواهين حيث تعرض إلى هجوم من قبل أحد المستوطنين من مستوطنة "ماعون".

ونجا الشواهين في وقتها بأعجوبة عندما حاول أحد المستوطنين دهس بمركبته، الأمر الذي أدى إلى نفوق رأسين من الأغنام وأصيب ما لا يقل عن 10 أخرى قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.

وزادت اعتداءات المستوطنين بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب عدم وجود رادع يمنع هؤلاء المستوطنين من ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين.