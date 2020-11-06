مرشح لرئاسة برشلونة: سنخفض أجر ميسي

قال توني فريكسا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، اليوم الجمعة، إن من الصعب جدًا على الإدارة المقبلة، تجديد عقد نجم البلوجرانا ليونيل ميسي بنفس الشروط المالية الحالية، مشيرًا إلى انخفاض دخل النادي.

وأوضح فريكسا، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا نجحنا في الانتخابات، سنتحدث وجهًا لوجه وبهدوء مع ميسي، لتحقيق الأفضل لمستقبل برشلونة وله، ولجميع اللاعبين الذين يتعين عليهم التجديد أو القدوم".

وأضاف: "سنقدم عرضًا لميسي من أجل التجديد، لكنه لن يطابق الأمور المادية في عقده الحالي".

وواصل: "هذا الأمر واضح، لا يمكن خداع أحد، العروض التي ستقدم للاعبين لن تكون بحجم العقود الحالية، لأن الدخل انخفض بشكل كبير، وسيكون ضروريًا إيجاد صيغة أخرى".

وأتم: "لست مضطرًا لقهر ميسي، أو إقناعه بأمور أخرى، لكن عليك التحدث والنظر في عين الشخص، كي تعرف ما يريده.. ولدينا اعتقاد بأن ليونيل لا يزال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم".