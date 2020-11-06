وزير خارجية جورجيا: يعلن إعادة فرز أصوات الناخبين في الولاية

أعلنت وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الصغير بين المرشحين.

وأكد وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية لم تتضح بعد، مما يستدعي إعادة فرز الأصوات.

وقال رافينسبيرغر: "في الوقت الحالي في جورجيا [المرشحان] يقتربان... لقد فرزنا نحو 5 ملايين بطاقة اقتراع. هناك فجوة تصل إلى عدة آلاف", مضيفا أن هناك إعادة فرز ستكون مع مثل هذه الفجوة الصغيرة.

من ناحيته, أكد مسؤول في المركز الانتخابي في ولاية جورجيا أن عدد الأصوات الباقية التي لم يتم فرزها تبلغ 4169 صوتا فقط.

وأعلن مركز إديسون للأبحاث، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 1579 صوتا في جورجيا.

وأكد تقرير المركز أن ترامب حصل على 49.4% مقابل 49.4% لبايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.