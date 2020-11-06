الأسير الأخرس: القهر الذي زرعه الاحتلال في قلوبنا سينفجر في انتفاضة قريباً

تقدم الأسير المنتصر على إدارة السجون الإسرائيلية، ماهر الأخرس في أول تصريح له بعد التوصل معه لاتفاق بوقف إضرابه عن الطعام بعد 103 يوماً من الصمود، بالشكر لكل من تضامن معه من الدول العربية من سوريا ولبنان والجزائر واليمن.

وقال في تصريحات لقناة الميادين، :" القهر الذي زرعه الاحتلال في قلوبنا سينفجر في انتفاضة قريباً، ومن لم يجرب السجن لم يجرب شيئاً في حياته, فالموت أسهل من سجون الاحتلال.

وأضاف، أن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أبلغه أن هناك قراراً نهائياً بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وأوضح، أن اضرابه عن الطعام وصموده فضح سياسة الاحتلال ضد شعبنا، لافتاً إلى أن خطوة إنهاء الإضراب عن الطعام جاءت استجابةً لطلبات أبناء شعبي بعد تحقيق النصر الكبير.

وقال:" لو أن إسرائيلياً الذي خاض هذا الإضراب لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن شعبنا الفلسطيني يقتل ويسجن ولا أحد يسأل عنه.

وأضاف، أنه خاض الاضراب بمفرده نيابة عن الأسرى والشعب.