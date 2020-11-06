قبل اعلان النتائج رسمياً.. بيلوسي تصف بايدن بالرئيس المنتخب

قالت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون "الرئيس الموحِد لجميع الأمريكيين".

واعربت بيلوس في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم (الجمعة)، عن سعادتها بـ "النتيجة التي أصبحت وشيكة بفوز بايدن"، منوهةً بأنه "من الواضح أن بايدن ونائبته كاميلا هاريس يتجهان للفوز بالانتخابات​​​​​​​".

ولفتت بيلوسي إلى أن "الأرقام التي حققها بايدن هي الأعلى في التاريخ الأميركي"، مؤكدةً أنه "علينا أن نتحلى بالصبر حتى يكتمل فرز كلف الأصوات​​​​​​​".

وأعطت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي، بايدن صفة "الرئيس المنتخب".

وقالت: "أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء. ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا"،

كما هاجمت بيلوسي، تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا بـ "خطة" وصفتها بـ "المدمرة"، قائلة "تعامل إدارة ترامب مع أزمة كورونا كان كارثيا".

وشددت على أن "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم توفر الحماية للشعب من فيروس كورونا". وقالت "مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أولوية في المرحلة المقبلة".

​وأكملت بيلوسي بقولها: "نحن مطالبون الآن بتطوير لقاح، والتأكد من سلامته لإنقاذ أرواح الناس".

وأفادت بأن "كثيرين قلقون بشأن الضرر الذي سيحدثه ترامب في الفترة ما بين خسارته الانتخابات وتسليمه السلطة".

وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.