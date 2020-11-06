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د. عليان: الأسير الأخرس حقق انتصاراً كبيراً بصموده الاسطوري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:48 - 06 نوفمبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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قال مسؤول ملف الأسرى والشهداء في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان :" إن الأسير ماهر الأخرس حقق انتصار كبيراً أفرح به أحرار العالم  وهو يوم نصر كبير لمن وقف إلى جانب الأسير ماهر.

وأعرب عن شكره لمن وقفوا إلى جانب الأسير الأخرس والدول المناصرة التي وضعت الاحتلال في قفص الاتهام الأخلاقي. مهنئاً الأسير ماهر وزوجته بالانتصار الكبير.

يشار إلى أن الأسير الأخرس، خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 103 يوماً، ضد اعتقاله الاداري، إلى أن حقق نصراً باتفاق مع إدارة السجون التي رضخت مؤخراً أمام صموده الاسطوري.

وأوضح عليان، أن ما حدث اليوم من اتفاق بين مصلحة السجون والأسير الأخرس، هو بمثابة نصر كبير للأسير الأخرس، بالإفراج عنه وأن يتلقى علاجه في العشرة أيام الأخيرة بمستشفى فلسطيني.

وأكد عليان، أن هذا الانتصار يتم البناء عليه وسيكون مثال لأبناء شعبنا وسيكون له ما بعده حال استمرار الاعتقال الإداري فماهر دق المسامير في نعش الاعتقال الإداري.

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